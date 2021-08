Bonnie en Clyde onder de e-bikedieven: dit stel rooft de ene na de andere dure fiets

De politie doet er alles aan om het duo dat in het voorjaar onder het oog van bewakingscamera’s meerdere keren toesloeg in onder andere Scherpenzeel en Amersfoort te ontmaskeren. Ze wijdde er onlangs zelfs een item aan in het regionale opsporingsprogramma Bureau Hengeveld. Want ook al gaat het ‘slechts’ om fietsendiefstal, de ellende voor de eigenaren is groot en de premies voor het verzekeren van een elektrische fiets blijven oplopen. De vrees is bovendien dat het tweetal nog steeds actief is.