Boom valt om en komt op auto terecht in Woudenberg

Gedwongen plaatsing van windmolens in de regio Amersfoort? ‘Dat nóóit, waar zijn ze mee bezig?’

Het voornemen van de provincie Utrecht om bij weigerachtige gemeenten zélf windmolens neer te zetten, stuit op een stortvloed aan kritiek bij actiecomités. In een open brief aan gemeenten Amersfoort, Baarn, Eemnes én de provincie windt Geen Windmolens in de Eempolder er bijvoorbeeld geen doekjes om: metershoge turbines? Dat nóóit!

19 november