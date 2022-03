Boosheid over aanleg fietspad op terrein van Paleis Soestdijk

,,Over een lengte van wel 300 meter loopt het tracé over het paleisgebied en daarvoor is een aantal bomen gekapt’’, zegt voorzitter Kees Koudstaal van de stichting. ,,Wij dachten dat de bomen werden geveld omdat ze zijn aangetast door kevertjes of doordat ze ziek waren vanwege verdroging. Maar nu blijkt dat gewoon voor een fietspad te zijn.’’

Geheim

Koudstaal en Mark Eijbaard van de PvdA vinden het vreemd dat het tracé op paleisgrond is uitgezet, terwijl dat stuk bos is aangemerkt als rustgebied en er in het verleden is afgesproken dat het paleisterrein niet mocht worden afgesplitst. Koudstaal, die nog een paar dagen raadslid is: ,,We zijn er via het Kadaster achter gekomen dat de gemeente dit stuk recent heeft aangekocht voor ruim 48 mille. Dat is in het geheim gebeurd, we wisten er niks van.’’