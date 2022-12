Borrel op met kerst en toch achter het stuur? Politie houdt alcoholcontrole in Barneveld

Dat gebeurde op de rotonde Thorbeckelaan met de Nijkerkerweg. Agenten lieten zo'n vierhonderd automobilisten, die met name vanuit het centrum van Barneveld kwamen, blazen. Daarbij moest een bestuurder mee, omdat die te diep in het glaasje had gekeken. Een tweede bestuurder testte positief op het gebruik van verdovende middelen en werd ook aangehouden. De rest van de automobilisten mocht veilig terug naar huis.