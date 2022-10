Boswandeling in de nacht verboden? Zaterdag niet in de regio Amersfoort vanwege Nacht van de Nacht

Wandelen in het bos is ’s nachts verboden, maar komende zaterdagavond kan dat bij hoge uitzondering wel in Amersfoort en omgeving, gratis. Natuurgidsen vertellen wandelaars over het belang van duisternis tijdens de Nacht van de Nacht. Bij alle activiteiten zijn kinderen welkom.

De zon gaat die avond onder om 18.16 uur. Veel gemeenten en bedrijven doen die avond hun lichten uit. In het park Elisabeth Groen aan de Heiligenbergerweg in Amersfoort vertellen vrijwilligers van 19.00 tot 21.00 uur over nachtdieren en sterren rond een kampvuur. Aanmelden is nodig via elisabethgroen.nl.

Ook Sterrenwacht Midden-Nederland is tijdens de Nacht van de Nacht geopend voor het publiek aan de Schothorsterlaan 21. Leden van de sterrenwacht laten bezoekers door telescopen kijken. Bij slecht weer zijn er korte lezingen die voor iedereen geschikt zijn.

Sterren kijken is mogelijk op enkele plekken tijdens de Nacht van de Nacht in Amersfoort.

Over de uil, een nachtdier bij uitstek, gaat het in het bos nabij het Informatiecentrum Koetshuis Stoutenburg. Zomer Bruin begint eerst met een (dia)lezing en aansluitend gaan de deelnemers naar buiten op een wandelexcursie. De inloop is vanaf 19.30 uur. Aanmelden is nodig op utrechtslandschap.nl.

Nacht van de Nacht in Soest en Barneveld

Het IVN in Soest wandelt met belangstellenden door de bossen van Soest. Vanaf 19.00 uur lopen de gidsen met groepen van maximaal vijftien personen. Onderweg worden presentaties gegeven over nachtvlinders, sterren en uilen. De wandeling duurt anderhalf uur. Opgeven is noodzakelijk via wandelingen@ivn-eemland.nl.

Het IVN in Barneveld viert de nacht op landgoed De Schaffelaar, Stationsweg 2c. Rond een haardvuur, waarin broodjes worden gebakken, vertellen gidsen over de natuur en over sterren. Ook is er een speurtocht in het bos.





