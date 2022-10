Bouw 3 nieuwe ok's en een hartbewaking in Meander gestart (en dat is om meerdere redenen spannend)

De kogel is door de kerk: hier komt de nieuwe ambulance­post van Amersfoort

Na een flinke zoektocht is de kogel door de kerk. De gemeente en de Ravu hebben de Middelhoefseweg aangewezen als locatie voor de ambulancepost. Het nieuw te bouwen pand in Amersfoort komt op het terrein waar ook indooractiviteitencentrum Superfun is gevestigd.

27 september