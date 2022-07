Boze boeren blokkeerden hun schoolreisje, maar maken het nu goed met ijs en (jawel) trekkers

Update Boerenpro­test bij Nijkerk loopt met een sisser af ondanks dreiging ingrijpen met geweld ME

Het boerenprotest voor de ingang van het distributiecentrum van de Boni in Nijkerk, is geweldloos afgelopen. De ME dreigde op te treden tegen de boeren die de ingang blokkeerden en sloot het gebruiken van geweld niet uit. Inmiddels zijn alle demonstranten en ME’ers weg.

5 juli