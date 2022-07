Boze boeren geven niet op: wéér blokkeren ze distributiecentrum van Boni in Nijkerk

Het is de tweede keer deze woensdag dat de boeren in actie komen, zo bevestigt ook de politie. Een woordvoerder wil nog niet kwijt of de politie gaat ingrijpen. Aan het eind van de middag werd een nieuw protest van enkele boeren bij de Boni snel in de kiem gesmoord door snel optreden van de politie. Na het vragen om identiteitsbewijzen, vertrokken de boeren.

Rond 20.30 uur woensdagavond is te zien dat er weer veel volk op de been is op de kruising van de Edisonstraat met de Watergoorweg in de stad. Volgens een verslaggever ter plaatse is de sfeer nu compleet anders dan maandag en dinsdag (zie hieronder).

Noodverordening

De noodverordening, die maandag om 18.00 uur werd afgegeven door de burgemeester, is nog altijd van kracht. Renkema deed dit nadat maandagochtend de eerste boeren verschenen voor het distributiecentrum. Pas nadat burgemeester Renkema een dag later zelf met de actievoerders had gesproken, vertrokken de demonstranten aan het einde van de middag. Enkelen van hen vrijwillig, anderen met wat hulp van de ME.

De boeren zijn boos over de stikstofplannen van het kabinet. „We moeten weg vanwege woningbouw en daarvoor worden stikstofargumenten misbruikt”, is een veel gehoord argument van de demonstranten.

