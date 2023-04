Edelhert stuit nog op één onneembare barrière om bos bij Leusden in te komen, maar dít kan het dier helpen

Alle katten verplicht aan de chip, dit asiel nam daar vandaag vast een voorschot op: ‘Onwijs belangrijk’

Alle katten in Nederland moeten er binnenkort aan geloven, zo besloot de rijksoverheid onlangs: een verplichte chip tussen de schouderbladen, waardoor bij een vermissing snel duidelijk wordt wie het baasje is. Amersfoort liep zondag op de muziek vooruit met een actiedag. ,,Juist voor binnenpoezen is dit belangrijk.’’