Nu Piet Koelewijn (1945-2022) er niet meer is, ziet het Spakenburgs Visserskoor pas écht wat hij betekende

Kiyjano Hugo blijft na proefperio­de bij AZ ‘gewoon’ bij Hoogland: ‘Ik wil hier nu lekker vlammen’

Hoogland verloor zaterdag ook de tweede oefenwedstrijd van het seizoen. Zwaluwen Vlaardingen was met 2-0 te sterk. Toch is nu al duidelijk dat de vierdedivisionist zeker in de breedte sterker is geworden.

31 juli