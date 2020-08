Slachtoffer steekpartij met 85-jarige verdachte belde gewond aan bij buren. ‘Hij had gapend gat in zijn zij’

Charlotte en Noa (20) uit Spakenburg hebben gefeest op Chersonis­sos: 'Het is zo fijn, even niet die 1,5 meter'

13:59 Nederlandse jongeren feesten in bomvolle nachtclubs in Chersonissos alsof er geen corona bestaat. Zaterdag besloot de politie vier van die clubs te sluiten. ,,Hier feesten is thuis testen.’’