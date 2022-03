Brand bij bouwmarkt in Baarn nog steeds niet gedoofd: ‘Nablussen duurt nog aantal uren’

UPDATENog altijd is de brandweer druk met de gigantische brand die woensdagavond uitbrak in Bouwmarkt Baarn aan de Hermesweg in Baarn. De hele nacht probeerden meerdere brandweerkorpsen uit de regio het vuur te doven, maar het mocht niet baten.

Zeker twaalf uur later laaien er nog steeds vlammen op uit de resten van het gebouw dat tot woensdag nog een houtopslag bij BPG Bouwmarkt Baarn was; het bedrijf zit er pas twee jaar. Op het hoogtepunt van de brand waren er twintig brandweerwagens aanwezig.

Afgelost

Donderdagochtend, uren nadat de eerste vlammen uit het dak van de houtopslag schoten, is het nog altijd een komen en gaan van brandweerlieden. „We zijn de hele nacht bezig geweest met blussen. Vanochtend zijn de aanwezige ploegen afgelost door collega’s ”, vertelt een woordvoerder van de Veiligheids Regio Utrecht.

De brand brak woensdagavond rond half acht uit in de overkapte houtopslag achter de bouwmarkt, pal tegen de A1 aan. Al snel sloegen de vlammen uit het dak. Uit angst dat het vuur zou overslaan naar het naastgelegen autoservicebedrijf Limper, werd besloten alle 400 autobanden uit het pand te halen. Uiteindelijk wist de brandweer te voorkomen dat de brand oversloeg naar de garage.

Hoewel het vuur rond 23.45 uur onder controle was, moet er nog veel nageblust worden. Hoe lang dat nog gaat duren is moeilijk in te schatten, zegt de woordvoerder. „Ik verwacht dat het zeker nog de hele ochtend en een deel van de middag gaat duren.” Met behulp van een kraandrijver lukte het om het brandende deel van het gebouw los te maken. Dit laat de brandweer nu gecontroleerd uitbranden.

Bij het nablussen van de enorme brand komt nog veel rook vrij. „We krijgen nog altijd veel 112-meldingen binnen”, zegt de woordvoerder. Hij roept mensen dan ook op om niet meer te bellen als het gaat om de brand bij de bouwmarkt. „We zijn op de hoogte van de situatie en hulpdiensten zijn ter plaatse.” Omwonenden worden opgeroepen om ramen en deuren te sluiten vanwege de rookontwikkeling.

Volledig scherm De brandweer laat het vuur gecontroleerd uitbranden. © Caspar Huurdeman

Oorzaak

Een postbode die dagelijks zijn rondje fietst over het bedrijventerrein aan de noordkant van Baarn kreeg visoenen van de grote brand van het naastgelegen woonwarenhuis Nijhoff in de jaren tachtig, die landelijk in het nieuws kwam. ,,Woensdagavond vlogen helikopters over met zoeklichten en er kwam een groot aantal brandweerwagens aanzetten. Het zou mij niets verbazen als brandstichting de oorzaak was. Ik lees de laatste tijd nogal veel berichten over branden op industrieterreinen.‘’

Over de oorzaak kan de VRU nog geen zinnig woord vertellen. Een gerucht dat in de buurt gaat is dat er iemand een uitlaat van een auto of motor heeft staan lassen, maar anderen lijkt dat juist onmogelijk midden in zo’n houtopslag. Voor de eigenaar, die niet met de pers wil spreken, moet het een flinke schadepost zijn, denkt John Limper van het autoservicebedrijf. ,,Hout is tegenwoordig schaars en dus kostbaar.’’

Burgemeester Mark Röell moest zijn werk voor de verkiezingsuitslagen woensdagavond onderbreken om een bezoek te brengen aan de brand. ,,Het was snel duidelijk dat het een serieus grote brand was‘’, zegt hij. ,,Het was heel spannend hoe het verder zou gaan. Er is mooi werk geleverd door de brandweerkorpsen.‘’

Hij heeft zich geërgerd aan automobilisten die langzaam reden op de A1 om filmpjes te kunnen maken van de brand. ,,Onbegrijpelijk dat mensen dit doen’’, zegt hij.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.