Brand in container zorgt voor flinke schade in Amersfoort

aan de vooravond van het vertrek opnieuw Go Sha­ring-scoo­ter in vlammen op

Aan de vooravond van het vertrek van Go Sharing uit Amersfoort, hebben vandalen in de nacht van donderdag op vrijdag nog een scooter in brand gestoken. Het uitgebrande wrak werd vrijdagochtend vroeg gevonden aan het Klaartje Donzepad in de wijk Schothorst.

18 november