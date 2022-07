Brand in heidegebied bij Leusden: verantwoordelijke jongeren snel vertrokken

Drie branden in één weekend op wagenwerk­plaats Amersfoort

Op de wagenwerkplaats in het Amersfoortse Soesterkwartier zijn afgelopen weekend maar liefst drie brandjes ontstaan. Het brandje dat op zondagmiddag ontstond is aangestoken, zo bevestigt de brandweer. Of de andere branden ook aangestoken zijn en of ze met elkaar te maken hebben is niet duidelijk.

24 juli