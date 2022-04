Brand in ondergrondse container in Amersfoortse binnenstad

COLUMN Jeroen Stomphorst: ‘De vrijheid is nooit van ons afgepakt, we zijn gewoon weer terug bij het oude’

Het was tijdens de marathon van Rotterdam. We zaten te genieten van een geweldige wedstrijd en het enthousiaste publiek, rijendik langs het parcours, toen mijn vrouw enigszins cynisch opmerkte: we zouden onze vrijheid toch nooit meer terugkrijgen?

23 april