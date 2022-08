Brandweer blust bermbrand in Amersfoort, politie verhoort jongeren

Wilde achtervol­ging in Bunschoten-Spakenburg: één verdachte aangehou­den

In de straat Enkhuizer Zand in Bunschoten is gisteravond een 24-jarige man uit Bunschoten-Spakenburg vastgereden door meerdere politiewagens na een achtervolging. Dit gebeurde rond 23.30 uur. De man is aangehouden en zit vast voor verhoor.

12 augustus