Brandweer doet wat hij kan, maar weet in brand staande auto in Amersfoort niet te redden

4000 kilometer fietsen naar de Noordkaap? Ad (57) heeft Parkinson en laat zich niet tegenhou­den

Een fiets, een tent, een gasbrandertje en benen die in staat zijn om 4000 kilometer weg te trappen in vijftig dagen. Het is alles wat Ad Verstraete (57) uit Amersfoort nodig denkt te hebben om op de Noordkaap te komen. ,,Ik heb alles graag 100 procent onder controle, maar dat gaat nu niet.’’

5 juni