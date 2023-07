Brandweer en politie doorzoeken sloot in Hoevelaken, mogelijk wordt gezocht naar een tas

Wachtrijen voor binnenacti­vi­tei­ten zoals Monkey Town: bedrijven plukken de vruchten van druilerig weer

Heb je ein-de-lijk vakantie, valt-ie letterlijk en figuurlijk in het water. Regen, regen en nog eens regen. Barbecueverkopen? Minimaal. IJsjes die over de toonbank vliegen? Nauwelijks. Het buitenbad? Je denkt toch niet dat mensen met slechts 20 graden gaan zwemmen. En oh ja, wat denk je van bootje varen? Die; s gek. Maar deze dingen kun je wél doen met slecht weer.