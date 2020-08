Brandweer moet er aan te pas komen om scootmobieler uit droge sloot te redden

Festival Struinen in de Tuinen gaat wél door: ‘Mis je een show, kijk dan twee straten verderop’

12:46 Struinen in de Tuinen is één van de weinige festivals in Amersfoort die in tijden van corona wél doorgaat. In honderd Amersfoortse tuinen zijn straks in totaal driehonderd optredens te zien. Maar hoe krijg je dat in hemelsnaam coronaproof? Programmamaker Youri van der Plas (23) van Stichting de Bühne legt uit.