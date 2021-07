Brandweer probeert omliggende panden in Soesterbeg te redden, NL Alert verstuurd naar wijde omgeving

Leeft zijn familie nog? Zitten ze in kampen? Oeigoeir Abdurehim wil antwoorden: ‘Ik vrees voor hun lot’

18 juli Aburehim Gheni (44) uit Soest heeft nieuwe protestborden laten maken. En een schort met foto’s van negentien vermiste familieleden uit de Chinese regio Xinjiang. Hij is klaar om zijn solo-demonstraties op de Dam weer op te pakken, nu de lockdown ten einde is. Gheni is Oeigoer. ,,Ik móet de stem van mijn volk laten horen. Als ik niet was gevlucht, was ook mijn lot het detentiekamp.’’