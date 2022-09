Brandweer rukt twee keer uit voor dezelfde zaak: brand op zolder Turks restaurant

Rond negen uur kwam de brandweer kijken omdat een brandlucht werd waargenomen. De brandweer kon echter niks vinden. Twee uur later rukte de brandweer opnieuw uit omdat er nu brand op de zolderverdieping was uitgebroken, net achter de dakpannen. Waarschijnlijk is er door oververhitting in de afvoer van de keuken brand ontstaan. Rond kwart over elf gaf de brandweer het sein brand meester.