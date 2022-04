Brandweer rukt uit voor vreemde gaslucht bij parkeergarage Amersfoort

Lachgasge­brui­ker veroor­zaakt botsing en krijgt na achtervol­ging door Amersfoort rake klappen

Een automobilist met een lachgasballon in de mond heeft dinsdagmiddag een botsing veroorzaakt én na een achtervolging rake klappen gekregen van de gedupeerde. Het is het zoveelste incident met lachgasgebruik in de gemeente Amersfoort.

28 april