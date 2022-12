Brandweer voor derde keer in een maand tijd voor vals alarm naar parkeergarage Bunschoten

Wietplanta­ge ontdekt in Rustenburg: ‘Plantjes vernietigd en kwekerij weggehaald’

De politie heeft een wietplantage ontdekt in de Dijkhuizenstraat in Amersfoort. Na de melding gisteravond, ging de politie naar locatie toe om te kijken of alles veilig was. De hennepkwekerij werd ontmanteld. Het ging om ongeveer dertien wietplanten.

29 december