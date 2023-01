Brandweerkazerne en politiebureau in Leusden in één in Leusden: het leek een mooi plan, maar kan het nog?

Terug van weggeweest: Fluor heeft na zes jaar weer een eigen studio om muziek op te nemen

,,Wij bieden hier de springplank, maar je moet zelf de duik nemen!” Initiatiefnemer Robin Bekkers schudt de oneliner uit zijn mouw. De belangstelling voor de zojuist geopende Fluor Studio aan de Heliumweg in Amersfoort is aanzienlijk, en hij weet het eigenlijk al: ,,De vraag is enorm.”

28 januari