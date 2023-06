Brouwer doet (met succes) wanhopige oproep om lokaal biertje te redden: ‘Kom helpen wieden!’

We moesten er even op wachten, maar vanaf vandaag is de haring er weer: deze visfamilie is er klaar voor

Als gevolg van het koude voorjaar is het iets later dan gebruikelijk, maar vanaf vandaag is hij er weer: de Hollandse Nieuwe haring. En dat betekent aanpoten voor al die (familie)bedrijven die hun geld verdienen in de vis. Topdrukte staat voor de deur. Zo ook bij de gezinnen van visspecialisten Lammert en Zeger De Graaf.