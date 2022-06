Buiten zwemmen dit weekend? Meestal moet je betalen! (En schrik niet van die beestjes in het water...)

Duik niet in rivieren of kanalen. Zodra de zon schijnt, is dat ieder jaar weer het dringende advies. Waar kun je, afgezien van de buitenbaden, wel ‘officieel’ in de natuur zwemmen in de regio Amersfoort? Op enkele plekken. Waar je overigens meestal voor moet betalen.

Een duik in de Eem of het Valleikanaal? Het is straks boven de dertig graden, het water lonkt. Deze week doken er al mensen in de Eem, maar officieel mag het niet. Vanwege stroming, geen toezicht, vaartuigen die voor gevaarlijke situaties kunnen zorgen. En omdat de kwaliteit van het water niet zelden te slecht is voor een duik.

Wil je buiten zwemmen in de regio Amersfoort, dan ben je aangewezen op de buitenbaden. En voor een natuurduik: het Henschotermeer bij Woudenberg of het Natuurbad Overbos in Hoevelaken, net buiten Vathorst. Verder is er recreatiepark ’t Kleine Zeetje ligt aan de zuidzijde van het Eemmeer in Bunschoten. En zwemwaterplas Zeumeren in Voorthuizen.

Officieel stempel

Dat zijn de enige plekken die het stempel ‘zwemwater’ hebben. Voor het Henschotermeer kun je (online) een kaartje á 3,25 euro kopen, voor Overbos is een gezinsdagkaart (26 euro voor een vierkoppig gezin) of een abonnement nodig. 't Kleine Zeetje en plas Zeumeren zijn gratis.

Quote Duik niet zomaar het water in. Voel eerst even hoe koud het is Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij

,,Check de borden voordat je gaat zwemmen en zwem alleen bij officieel aangewezen zwemlocaties", waarschuwt ook waterschap Vallei en Veluwe. Daar kwam donderdag nog een extra waarschuwing bovenop, van de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij (KNRM). ,,Duik niet zomaar het water in. Voel eerst even hoe koud het is.”

Cold Shock

,,Het is nog lente, dus het water kan koud zijn. Wie in het warme weer besluit om in een bootje te gaan varen, moet daar rekening mee houden,” zegt de KNRM. ,,Als je er zomaar inspringt, loop je risico op een cold shock. Dat is een schrikreactie waardoor je automatisch inademt en mogelijk water hapt.”

Voor wie naar het Henschotermeer gaat is er nog een verrassing. Het water zit, zo meldt zwemwater.nl , vol kleine wormpjes. Die zijn onschuldig: ze zijn verwant met regenwormen, alleen veel kleiner. ,,Ze heten bloedzuigertjes, maar ze zuigen geen bloed. Ze zijn totaal ongevaarlijk voor mensen", luidt de uitleg.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.