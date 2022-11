Bunschoten raakt na twaalf jaar stankbron kwijt: biovergister Van de Groep ontmanteld

Update Oogappels krijgt een eigen kerstfilm; laatste aflevering leidt tot tranen bij tv-kij­kers

BNNVara komt met een speciale kerstfilm van de populaire serie Oogappels. In de film krijgen we te zien dat kerst niet bepaald pais en vree is bij alle families uit de serie. De irritaties aan het kerstdiner zijn op donderdag 22 december op televisie te zien.

