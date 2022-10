Bunschoten schrikt op door harde knal: bestelbus in lichterlaaie

Wordt Mees (18) uit Woudenberg profhonk­bal­ler in Amerika? Zijn broer ging hem voor: ‘Dit is mooie kans’

Mees Robberse is op de radar verschenen bij de Amerikaanse honkbalorganisatie MLB. De 18-jarige talentvolle honkballer uit Woudenberg is door deze organisatie geselecteerd voor het World Select Team dat deze maand in Phoenix, Arizona een reeks wedstrijden speelt. Zit een Amerikaans profavontuur in het vat?

6 oktober