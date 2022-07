Bunschoten zegt definitief nee tegen windturbines, zonnevelden mogen op slechts twee plekken

Stroomnet te vol voor een zonneveld? Dat is niet uit te leggen, vindt Amersfoort: ‘Er móet een plan komen’

Een vol elektriciteitsnet terwijl er juist nu grote stappen moeten worden gezet in de transitie naar duurzame energie? De Amersfoortse GroenLinks-wethouder Astrid Janssen (Duurzaamheid) vindt dat onverteerbaar. Ze komt in actie, en krijgt daarin bijval van ál haar collega’s in Nederland.

18 januari