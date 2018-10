Bunschoter (22): 'Ik heb de agente niet geslagen of geschopt'

De agente assisteerde als hondenbegeleider op de bewuste uitgaansavond surveillerende collega’s in het centrum van Amersfoort. Die spreken de luidruchtige Joeri B. en vijf plaatsgenoten vroeg op de avond al een keer aan in de binnenstad. De groep belooft zich gedeisd te houden. Na middernacht worden de vier mannen en twee vrouwen bij café Lapart aan de Hof na wangedrag desondanks de deur gewezen. Het opgeroepen surveillanceteam is er als de kippen bij om de boel te sussen.



De Bunschoters mokken nog wat, maar volgen het advies op om de avond voor gezien te houden. Ze verlaten via de Krommestraat het centrum als er halverwege een winkelruit sneuvelt en de wakkergeschrokken bewoonster/eigenaresse alarm slaat. Op het Havik, aan het eind van de Krommestraat, spreken de agente en drie van haar collega’s de groep aan. De politiehond blijft in de auto, omdat de sfeer niet dreigend is.



Het blijkt achteraf een inschattingsfout. Als de vrouw van Joeri B. door de agente apart wordt genomen, slaan bij de laatste de stoppen door. De Bunschoter vliegt de politievrouw aan, werkt haar tegen de grond en knijpt haar keel dicht. De agente verliest korte tijd het bewustzijn. Haar ontzetten lukt in eerste instantie niet, omdat de broer van B. de andere agenten schoppend en slaand te lijf gaat. De vrouw van B. helpt haar man de agente tegen de grond te houden. De anderen houden zich afzijdig.



Pas als de politiemannen het laserlicht van hun stroomstootwapens richten op de lichamen van de drie, geven ze zich over. Een bewoner filmt het incident vanuit de slaapkamer en plaatst het op internet.



B. zit sinds zijn aanhouding in voorarrest. In juni werd hij overgeplaatst van een gesloten kliniek waar hij wordt behandeld voor een ernstige alcoholverslaving.