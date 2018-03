Bunschoter die agente in Amersfoort wurgde pleegde als 15-jarige al overval

De man die afgelopen weekend in het centrum van Amersfoort een agente probeerde te wurgen , pleegde in 2012 op 15-jarige leeftijd al een gewapende overval in zijn woonplaats Bunschoten. In 2014 werd hij veroordeeld voor het dealen van drugs en zware mishandeling.

Deze krant achterhaalde de identiteit van de dader na bestudering van filmbeelden van het uiterst gewelddadige incident in de uitgaansnacht van vrijdag op zaterdag. De krant deed ook navraag in het vroegere vissersdorp, dat op een steenworp van Amersfoort ligt.

Volledig scherm Screenshot uit het filmpje waarop de vechtpartij te zien is tussen de agenten en het zestal. © Dumpert Minister van Veiligheid Ferdinand Grapperhaus veroordeelde de geweldpleger gisteren scherp. De minister sprak na het zien van de beelden zijn afschuw uit over het incident en wees nadrukkelijk op de dubbele strafmaat voor belagers van politie en hulpverleners.



Ook in politiekringen werd de afgelopen dagen geschokt en boos gereageerd op de geweldsexplosie, waarvan een deel door een wakker geschrokken centrumbewoner vanuit het slaapkamerraam werd gefilmd. Op het moment dat de camera begint te draaien, is te zien hoe de 21-jarige J. B. uit Bunschoten samen met zijn vrouw een politieagente met geweld tegen de grond gedrukt houdt. Hoe lang ze daar al lag, vertellen de beelden niet. De drie mannelijke agenten die te hulp schieten, verklaren de volgende dag dat ze serieus vreesden voor haar leven.

Als de politiemannen hun naar adem happende collega proberen te ontzetten, gaat de broer van de op de grond liggende J. volledig door het lint. Hij vliegt de politiemannen een voor een aan en deelt rake klappen uit. Wanneer een van de agenten een stroomstootwapen op hem richt en hij twee laserlichtjes op zijn borst ziet dansen, staakt hij zijn razernij en gaat plat op de grond liggen. De taser wordt niet afgevuurd. Dan geven ook de broer en diens echtgenote zich over. Bij de opgekrabbelde agente, die een zware herschudding oploopt, stroomt het bloed langs de zijkant van haar hoofd. Al die tijd schreeuwen J. , die morgen wordt voorgeleid, en zijn vrouw ‘dat ze twee kinderen hebben’.

Steunbetuigingen

Bij politievakbond ACP kwamen de afgelopen dagen de nodige steunbetuigingen binnen voor de agente, zegt woordvoerder Erik Thijssen. ,,Het laat de mensen niet onberoerd en dat is absoluut een steun voor de getroffen collega. Het is goed dat zo’n incident het nieuws haalt, al is het een topje van de ijsberg. Agenten, ook andere hulpverleners trouwens, worden met grote regelmaat bedreigd en belaagd. Van de meeste gevallen hoort het publiek niets. De agressie tegen politiemensen is nog steeds een levensgroot probleem’’, aldus Thijssen.’’

Nut

Dat het felgele taserwapen vrijdagnacht zijn nut bewees, staat volgens de politie in proefgemeente Amersfoort als een paal boven water. De agent had volgens woordvoerder Cornelie Hogeveen anders zijn dienstpistool moeten trekken, met alle mogelijke gevolgen van dien. ,,Wat dan de afloop was geweest, weten we niet. Nu haalde het trekken en richten van de taser de angel uit de confrontatie.’’

Volgens Thijssen van de ACP vragen agenten in het veld steeds nadrukkelijker om het stroomstootwapen als extra uitrusting. ,,Logisch wat ons betreft. De taser vult het gat tussen pepperspray of de wapenstok en het dienstpistool. Agenten kunnen er bepaalde vormen van geweld effectiever mee bestrijden én, minstens zo belangrijk, ze kunnen zichzelf er beter mee beschermen.’’