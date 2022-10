Bunschoter die kinderen stelselmatig mishandelde moet tóch de gevangenis in, zijn vrouw (nog) niet

Kapper moet 180 uur werkstraf uitvoeren voor aanranding stagiaire: ‘Je bent nu toch 18?’

De eigenaar van een kapsalon in Leusden is veroordeeld voor het aanranden van zijn 18-jarige stagiaire en een vrouwelijke klant. De rechter heeft S., die in Zeist woont, een taakstraf van 180 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van een maand en een verplichte behandeling bij de reclassering opgelegd.

