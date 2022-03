Bunschoters hebben eindelijk hun geliefde Viskunstwerk terug nadat gemeente ‘m zat was

Met vereende krachten wordt de stalen vissen-installatie zaterdagmiddag gedeeltelijk op zijn plek gezet. Na twee verborgen jaren is het werk dat kunstenaar Stef Vedder maakte met inwoners en bedrijven weer onderdeel van het openbare leven in Bunschoten. En dat is mede de verdienste van de lokale ChristenUnie, die de nieuwe plek regelde.

Het kunstwerk, dat eerst een plaats had op de ‘Vissenrotonde’ moest in februari 2020 het veld ruimen op last van de gemeente. De onderhoudsstaat was door de invloed van weer en wind behoorlijk slecht. ,,Bovendien hebben we bij de installatie in 2012 een afspraak gemaakt over de periode dat de vissen zouden blijven. Die termijn is verstreken”, liet een gemeentewoordvoerder twee jaar geleden weten.