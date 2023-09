Burgemeester Bolsius is dol op Sinterklaas, weet Jeroen Stomphorst: ‘De Sint komt, hoe dan ook’

uit-tip Twee dagen vermaak voor kinderen in Park Randen­broek met poppenspel: ‘Er is niks leukers’

Twee dagen lang professioneel poppentheater voor kinderen in het park. Dat kan dit weekend in Park Randenbroek in Amersfoort. Dan gaat het festival ‘Poppen in het Park’ van start. ‘Kinderen komen soms radeloos de tent uitlopen’, zegt Peter Andriessen van de organisatie vrolijk.