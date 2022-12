Burgemeester Bunschoten legt werkzaamheden deels neer: ‘Ik hoop volledig terug te keren’

Van de Groep is al sinds 2006 burgemeester van Bunschoten. In 2018 werd hij nog herbenoemd voor zijn derde termijn van zes jaar. Of hij die af kan maken, is onzeker. De burgemeester laat op zijn Twitter weten dat fysieke problemen hem voorlopig dwingen zijn werkzaamheden te verminderen. De locoburgemeester en andere wethouders zullen hem in sommige gevallen vervangen.