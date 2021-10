Burgemeester Lucas Bolsius met de dood bedreigd, politie houdt verdachte aan op Stadhuisplein

Grens bereikt voor Dijksma na tekening galg: ‘Het doet pijn om te zien dat het mijn kinderen raakt’

8 oktober De galg was de grens. In 27 jaar in de politiek was ze écht wel wat gewend, maar wat haar vorige week rondom de sluiting van het Utrechtse restaurant Waku Waku overkwam, is ongekend. De Utrechtse burgemeester Sharon Dijksma kreeg een stapel bedreigingen aan haar adres en doet voor het eerst in haar carrière aangifte.