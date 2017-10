Burgemeester Metz van Soest herhaaldelijk bedreigd

Metz (VVD) behoort daarmee tot de 53 burgemeesters die in een geanonimiseerd rapport over criminele beïnvloeding van lokale bestuurders aangeven slachtoffer te zijn (geweest) van serieuze intimidatie.



De bedreigde burgemeesters vormen een kwart van het totaal. Van de ondervraagde wethouders zegt elf procent last te hebben van ernstige bedreigingen. De incidenten variëren van verbale en digitale scheldpartijen, dreigen met geweld en brandstichting tot bezoek aan de woning.



Omgeving

De dreigementen aan zijn adres zijn niet licht te nemen, vertelt Metz. ,,Het hoort niet en het is ontwrichtend voor mij en mijn omgeving. Ik heb inderdaad maatregelen moeten nemen, al ga ik hier niet zeggen welke. Er lopen geen bewakers om me heen. Dat zou ook zijn opgevallen, want het speelt al even.''



In zijn strijd tegen de kleine én grote criminaliteit in het geplaagde Soest deed Metz onlangs een niet-alledaagse oproep aan de bevolking om alert te zijn en te helpen met tips over verdachte personen.



Hij haalde er de krant mee en schoof aan bij de talkshow van Jeroen Pauw.



Dat het tot nieuwe dreigementen kon leiden, speelde volgens hem geen rol.,,Dan zou ik een slechte burgemeester zijn. Ik draag verantwoording voor de openbare orde en veiligheid in Soest en kan me daarbij niet door angst laten leiden. Je ziet dat gelukkig ook terug in het rapport. De bedreigde burgemeesters en wethouders geven aan dat ze doorgaan met hun werk.''



Norm

Metz is blij met de aandacht voor het fenomeen, zegt hij. ,,De samenleving moet dit weten om opnieuw de norm te kunnen stellen. Want het is onacceptabel dat ik en mijn collega's bij de uitoefening van ons ambt worden gehinderd door dit soort onredelijkheid. Ik kan ver gaan in de compassie met burgers, maar hier moeten we een streep trekken.''