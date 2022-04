Burgemeester: Oekraïense kinderen in Amersfoort uiterlijk na de meivakantie hier naar school

Dat schrijft burgemeester Lucas Bolsius maandag in een brief aan de gemeenteraad. Vorige week stelde hij al dat kinderen op drie plekken in Amersfoort naar de basisschool moeten kunnen. Uit de brief blijkt dat hiervoor De Kameleon in Zielhorst, Vuurvogel in Vathorst en de Dr. M. Van der Hoeveschool in Kruiskamp zijn uitgekozen. ,,De kinderen krijgen op deze locaties onderwijs in het Oekraïens en is er tijd voor sport en spel, cultuur en creatieve vakken”, aldus Bolsius.