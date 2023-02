Burgemeester steekt Turkse en Syrische Amersfoorters hart onder de riem: ‘We zijn enorm verbonden’

Eén oproepje op Instagram en een paar uur later ligt de hele garage van Esra (30) vol spullen voor Turkije

Zakken vol kleding en dekens worden in een onafgebroken stroom gebracht en de telefoon blijft maar rinkelen. Het inzamelpunt voor aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië in Amersfoort wordt overstelpt met goederen. ,,Die mensen zitten daar in de bittere kou, natuurlijk geef je.’’

14:13