Burgemeester Stroe prijst boeren en inwoners voor ordelijk verloop boerenprotest: ‘Onder de indruk’

Burgemeester Jan Luteijn (62) van Barneveld is blij dat het landelijke boerenprotest in Stroe zonder grote incidenten en relatief woensdag rustig is verlopen. Wel vindt hij de verkeersdrukte een knelpunt.

Aan de demonstratie ging voor de gemeente Barneveld een intensieve week van voorbereidingen met meerdere partijen vooraf . ,,We spreken onze dank uit voor de goede samenwerking met de organisatoren en de eigenaar van het terrein. Dit geldt ook voor de gewaardeerde betrokkenheid van samenwerkende instanties, waaronder de Veiligheidsregio Gelderland-Midden en de politie”, aldus Luteijn.

Doel van de gemeente was om in de beschikbare tijd, zes dagen, ervoor te zorgen dat het aangekondigde protest op een verantwoorde en veilige manier doorgang kon vinden. De burgemeester besloot afgelopen maandag dat de demonstratie plaats kon vinden, nadat de organisatie de randvoorwaarden op het gebied van verkeersveiligheid en openbare orde afdoende had uitgewerkt.

In en rondom Stroe stelde de gemeente voor de hele dag een alcoholverbod in, dat ook door de organisatoren werd ondersteunde en de ondernemersverenigingen actief geïnformeerd. Inwoners van Stroe werden via een huis-aan-huisbrief op de hoogte gesteld. ,,De impact van deze demonstratie op de lokale infrastructuur was groot. Ik ben onder de indruk van de loyaliteit en flexibiliteit van vele inwoners, ondernemers en in het bijzonder die van het dorp Stroe’', aldus de burgemeester.

Verkeersdrukte

De gemeente was volgens hem voorbereid op een hectische demonstratiedag. Toch deden zich ook knelpunten voor. Zoals verwacht ontstond er grote verkeersdrukte in aanloop naar de demonstratie. In de middag deed de gemeente daarom een oproep niet meer Stroe af te reizen.

Quote Al met al kijken we terug op een dag die we met enige zorg tegemoet zijn getreden, maar die uiteinde­lijk in onze gemeente goed is verlopen Burgemeester Jan Luteijn

,,De gevolgen voor het verkeer waren groot. Dit is een aandachtspunt waar een volgende keer nog meer rekening mee gehouden zou moeten worden”, stelt Luteijn. Ook de aanwezigheid van een onverwacht groot aandeel vrachtwagens aan de demonstratie benoemt hij als een knelpunt in relatie tot de ligging van het terrein.

Samenwerking

De sfeer bleef volgens de gemeente gedurende de demonstratie ontspannen, al speelde de hitte sommige aanwezigen parten. Waar nodig werden de hulpdiensten ingezet. Door de gemeente werd extra water beschikbaar gesteld op het terrein en op de toegangswegen

,,Al met al kijken we terug op een dag die we met enige zorg tegemoet zijn getreden, maar die uiteindelijk in onze gemeente goed is verlopen. Dit dankzij de goede samenwerking met alle partijen”, aldus burgemeester Luteijn. Hij spreekt daarbij ook in het bijzonder zijn waardering uit voor de inzet van de wijkagenten en boa’s in zijn gemeente.

