Burgemeester van Soest: bezoek president Trump ‘te gecompliceerd’

Dat stelt een burgemeester Rob Metz zojuist in een e-mail aan de gemeenteraadsleden. Hij reageert hiermee op een uitspraak van de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra van gisteren. Die wil zijn president op 6 juni naar Soesterberg halen om de Amerikaanse vlag die daar ligt in ontvangst te nemen . De gehavende Stars and Stripes wapperde tijdens D-Day, de start van de beveiliging, op het achtersteven van marineschip LCC 60.

Metz is hogelijk verbaasd over dat bericht, zo meldt hij. ,,Voor mij was het nieuw.” Met open armen ontvangen, doet hij de poging van Hoekstra niet. ,,Wat mij betreft is het (het bezoek van de Amerikaanse president aan het NMM, red.) veiligheidstechnisch te gecompliceerd, en legt het een te groot beslag om onze politiecapaciteit om dit te faciliteren. Als het een serieus bericht blijkt te zijn en er andere overwegingen een rol gaan spelen, dan zal ik u informeren zodra dit kan.”

Het doek in Soesterberg is in bruikleen en is eigendom van de Rotterdamse kunstverzamelaar Bert Kreuk, die ooit 450.000 euro voor de vlag betaalde. Hij is bereid de vlag af te staan, als de president als opperbevelhebber van het leger de vlag in ontvangst zou willen nemen voor het Amerikaanse volk, zegt hij tegenover het AD. De vlag is op 15 september 2016 naar het museum gekomen. Met militair ceremonieel, onder meer in aanwezigheid van twintig Amerikaanse veteranen.