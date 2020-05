Buurt klaagt, zorgcentrum stopt met optredens in de tuin om ouderen op te vrolijken

Oproep van horecaon­der­ne­mer gaat viral: ‘klaag niet zo’

16:00 Horecaondernemer Dirk Jan Stip is het geklaag van collega’s zat: ,,Ik wil daar niet bij horen”. Hij doet zijn beklag in een viral LinkedIn-bericht, dat nu meer dan 900.000 keer is gelezen. ,,De horeca heeft het super zwaar, laat dat duidelijk zijn”, zegt hij. ,,Maar hou op met schreeuwen”.