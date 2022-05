Buurtbewoners springen sloot in om brandende heg te blussen

Als stomdron­ken man met doorgela­den pistool hotel inloopt, telt elke seconde: ‘Dit kon anders aflopen'

Hij sloeg een onschuldig persoon met de platte hand, toonde een pistool en bedreigde na een klopjacht ook nog eens vier politieagenten met de dood. Het had volgens de rechtbank op 31 oktober vorig jaar in Amersfoort ook heel anders kunnen aflopen, want het aangetroffen wapen was doorgeladen én de verdachte was stomdronken.

