Cabaretier Patrick Nederkoorn waagde sprong in het diepe in Duitsland: ‘Duitsers vinden ons charmant’

INTERVIEW Theaterma­ker en ex-politicus Patrick Nederkoorn: ‘Ik was soms echt een blaaskaak’

In de politiek werd hij de theaterman genoemd, in het theater werd vaker dan hem lief was gerefereerd aan zijn politieke loopbaan. Nu Patrick Nederkoorn (34) alweer vier jaar los is van de D66-fractie in de gemeenteraad van Amersfoort, vinden de twee werelden elkaar bewust in zijn nieuwe cabaretvoorstelling Ik betreur de ophef.

1 december