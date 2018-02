Cabriorijdster krijgt reusachtige bloempot op dak

De Amersfoortse is woensdagmorgen nog maar amper van de schrik bekomen. Het bizarre ongeval gebeurde maandagmiddag rond half zes, vertelt ze over de telefoon. ,,Ik reed de parkeerplaats op over een hoge drempel, die er ligt om de snelheid eruit te halen. Toen ik er overheen was en gas gaf, schoot net de zon om de hoek van het gebouw. Die stond laag en scheen precies in mijn ogen. Het volgende wat ik hoorde was een enorme knal.’’



Door de onverhoedse beweging die ze maakt, botst haar Citroën Cabrio met hooguit 10 km per uur tegen een ijzeren sokkel. Omdat de staander hol is en niet is verankerd, raakt het ding van zijn plek en begint de gietijzeren siervaas, die is afgevuld met aarde, te wankelen. Seconden later kiepert de kolossale vaas voorover op de auto van Elemans.