Campagne ROC Midden Nederland moet mbo-studenten weer aan het fietsen krijgen

Grote zorgen bij MBO Amersfoort: opgefokte studenten, vermoeide docenten en lege lokalen

Felle discussies in de klas tussen gevaccineerden en ongevaccineerden, toenemende agressie van studenten, half lege lokalen en docenten die thuisblijven uit angst besmet te raken. MBO Amersfoort doet een onverwacht eerlijk boekje open over de situatie op school. ,,We maken ons behoorlijk zorgen. En we zijn zeker niet de enige waar dit speelt.”

18 december