Caravan of camper dagenlang op een parkeerplaats zetten? Na klachten worden hiér de regels strenger

Al Amana ziet kansen voor basis­school in Nijkerk: ‘We willen kinderen opvoeden als Nederland­se moslims’

Het is nu nog dagelijkse praktijk voor tientallen kinderen uit Nijkerk. Met een busje worden ze dertig kilometer verderop naar een islamitische basisschool in Ede gebracht. Verre van ideaal vindt scholenkoepel Al Amana, die nu een nieuwe locatie in Nijkerk wil openen. Het plan roept op sociale media de nodige weerstand op. Maar dat is volgens de directeur niet nodig: ,,We willen onderdeel zijn van de Nederlandse samenleving.”

27 juli