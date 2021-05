Cardioloog Jeff neemt na 35 jaar afscheid van ‘zijn’ ziekenhuis: ‘Sommige patiënten veroorzaken kerven in je ziel’

Met enige trots loopt Jeff Senden (66) over de Eerste Hart Hulp (EEH) in het ziekenhuis. De vier bedden zijn leeg; niet dat er geen patiënten zijn, maar het personeel ontbreekt. Dat is nu ‘uitgeleend’ aan de intensive care van het ziekenhuis, waar alle zeilen worden bijgezet vanwege corona. De EEH is de enige plek in het ziekenhuis waar patiënten niet in éénpersoonskamers worden opgevangen.