Chakir (21) coacht zaalvoetbalteam in rolstoel: ‘Ik kan niks voordoen, maar wel motiveren’

Bas, Harold en Mark: passie voor bouw én sokken

10:16 Ondernemen in de bouwwereld en tegelijkertijd een modebedrijf runnen, dat kan. Bas Groothelm, Harold Pieters en Mark Mangelmans bewijzen dit met hun Nijkerkse bedrijf Meacasa en hun sokkenmerk Sock My Feet. Innovatie is bij beide bedrijven het toverwoord.