Chaos op het normaal zo rustige gemeentehuis van Leusden na breuk door VVD

Chaos in de normaal zo harmonieuze politieke wereld van Leusden. Een paar jaar geleden haalde de gemeente het nieuws nadat álle partijen samen een coalitie vormden, nu is het de eerste coalitie in de regio die implodeert. ,,Bereidheid van Lokaal Belangrijk om te bewegen op belangrijke punten is er niet.”